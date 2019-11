Ultimo aggiornamento: 08:11

Un forte boato ha sorpreso intorno alla mezzanotte i residenti di Corso Vittorio Emanuele ad Angri . Una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della cooperativa di pulizie Omega Service, completamente distrutto. Danneggiate anche alcune auto in sosta e il negozio adiacente. L'esplosione è stata percepita anche nelle strade limitrofe. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di, che hanno transennato con nastro fluorescente il perimetro e messo in sicurezza l'area. Sono in corso accertamenti.