I carabinieri di Nocera Inferiore sono al lavoro per individuare chi e perchè ha fatto esplodere una bomba carta davanti alla pizzeria “o Sarracin” in piazza Trieste e Trento. L’ordigno ha danneggiato una delle saracinesche del noto locale. L’esplosione è avvenuta poco prima delle 2 della scorsa notte. Gli investigatori sono al lavoro anche per visionare le immagini delle numerose telecamere di sicurezza che si trovano nella zona. La società titolare della pizzeria ha fornito ai carabinieri tutti glie elementi che potrebbero essere utili a risolvere il caso. Siamo sereni non crediamo si tratti di un atto intimidatorio – hanno sottolineato i proprietari della pizzeria – forse sarà stato un gesto per screditare la nostra immagine”. Questa mattina la saracinesca danneggiata è stata riparata e questa sera il locale sarà regolarmente aperto. “Andiamo avanti”, ha postato sul suo profilo Facebook Angioletto Tramontano, il pizzaiolo che ha fondato la pizzeria. “Quello di oggi – hanno scritto sui social i componenti del team del "o Sarracin" – è stato un buongiorno diverso per noi, sorpresi da chi prova a minare il nostro lavoro con atti vandalici che lasciano il tempo che trovano. Le forze dell’ordine stanno già indagando su quanto accaduto, i nostri artigiani di fiducia hanno già ripristinato i danni al locale ed il nostro team è già al lavoro. L’effetto sorpresa è durato poco, ci vediamo stasera in pizzeria” © RIPRODUZIONE RISERVATA