Domenica 14 Ottobre 2018, 10:42

NOCERA INFERIORE. Ha patteggiato un anno e sei mesi di pena, sospesa, un tecnico radiologo di Nocera Inferiore, accusato di furto per aver sottratto un portafoglio ad un paziente durante un esame, all'interno del centro polispecialistico D'Agosto. Era il 29 marzo scorso, quando l'uomo - durante una radiografia - dopo aver fatto posizionare il paziente sul fianco, con la schiena, si imposessò di 150 euro. Il portafoglio era dentro il giubbotto, posizionato sull'appendiabiti, all'esterno della sala raggi. Quando fu interrogato dal giudice, spiegò di non sapere perchè aveva compiuto quel gesto. Fu arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di stato, dopo essere stato filmato in videosorveglianza dal sistema installato nel centro diagnostico. La pena concordata dinanzi al giudice monocratico Raffaelle Donnarumma si ricollega ad un periodo di sei mesi di lavoro gratuito di pubblica utilità da parte dell'imputato, da eseguirsi presso una struttura pubblica, da iniziare entro novanta giorni dalla data della sentenza. Si tratterà, come deciso dal magistrato, di quattro ore giornaliere per due giorni a settimana. L'ente presso cui sarà svolto il lavoro dovrà comunicare l'esito del periodo all'autorità giudiziaria. L'imputato potrà assentarsi tre volte, dopodichè la prescrizione si riterrà violata.