Raffica di furti al Cilento Outlet Village: scatta l'indagine dei carabinieri

Ladri in azione al Cilento Outlet Village ad Eboli. I malviventi, la scorsa notte, hanno fatto irruzione in molti negozi dopo aver forzato le saracinesche ed hanno rubato il denaro riposto nei registratori di cassa. Oltre una decina i negozi finiti nel mirino dei ladri che dopo aver compiuto i furti sono scomparsi nel nulla. Sull'episodipo indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno avviato le indagini per rintracciare i ladri.