Due comunità sotto choc, il Cilento e il Vallo di Diano piangono Emma Scorza. La ragazza di 19 anni, originaria di Polla, è stata trovata priva di vita nel ieri pomeriggio nella struttura turistica di San Mauro Cilento di proprietà della famiglia del fidanzato, originario di Sala Consilina. La ragazza è stata trovata con una corda al collo. Quando il fidanzato è rientrato a casa ed ha fatto la drammatica scoperta per lei non c’era più nulla da fare. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto oltre ai sanitari sono arrivati i carabinieri della Stazione di Pollica e della Compagnia di Vallo della Lucania diretti dal tenente colonnello Sante Picchi.

Informato di magistrato di turno presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Il medico legale Adamo Maiese ha eseguito un primo esame esterno sul corpo, poi la salma è stata posta sotto sequestro ed è stata trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Si fa strada l’ipotesi suicidio ma non se ne escludono altre. Per far luce sulla morte della ragazza saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica.

Lunedì il medico legale eseguirà l’esame autoptico per accertare la reale causa del decesso ed escludere il coinvolgimento di altre persone. Emma ieri pomeriggio era sola nella struttura turistica. Il fidanzato aveva raggiunto Acciaroli per commissioni al porto. I due ragazzi entrambi originari del Vallo di Diano avevano deciso di spostarsi insieme a San Mauro Cilento dove avevano iniziato a lavorare nella struttura turistica in vista dell’inizio della stagione turistica. La famiglia del ragazzo originaria di San Mauro solo una ventina di giorni fa aveva subito un altro lutto con la morte della mamma.

La notizia della morte della 19enne ha sconvolto la piccola comunità cilentana e il Vallo di Diano. Emma Scorza era un’anima fragile. Sorridente ma con gli occhi spenti. O quanto meno a intermittenza. Perché quando si accendeva, così raccontano, riempiva una stanza. Tuttavia la sua vita ha avuto tanti ostacoli e diverse problematiche. Problemi adolescenziali, iniziati già intorno ai 14 anni e che ha cercato sempre di superare tra alti e bassi. Neanche alcune azioni del genitori per aiutarla purtroppo hanno acceso definitivamente la luce. Figlia di un imprenditore di San Pietro al Tanagro e di una professionista di Polla, divorziati. La 19enne sempre brillante nello studio si era fidanzata da alcuni anni con un ragazzo di Sala Consilina un po’ più grande di lei. Anche in questo caso c’erano stati alti e bassi nel rapporto e da alcune settimane si erano trasferiti nel Cilento anche se la 19enne era stata nel Vallo di Diano nei giorni scorsi.