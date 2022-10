Ragazze di Salerno solidali con le iraniane, via le ciocche dei capelli

La scuola scende in campo per i diritti delle donne iraniane. L'istituto superiore Genovesi Da Vinci di Salerno si unisce alle manifestazioni di solidarietà nei confronti delle donne iraniane e in particolare di Mahsa Amini, la 22enne arrestata e poi brutalmente uccisa perché portava male il velo, e Hadis Najafi, 20 anni, uccisa mentre protestava contro la morte di Mahsa.

ùLe studentesse della classe VB hanno deciso di tagliarsi le ciocche dei capelli come forma di protesta pacifica contro le repressioni messe in atto dal regime di Teheran. Un gesto simbolico ma fortissimo per esprimere solidarietà a chi rischia la vita per difendere la propria libertà. Solidarietà alla protesta delle donne iraniane che a prezzo della loro stessa vita lottano per la libertà di espressione di loro stesse, della loro volontà, delle loro opinioni e idee. «Non possiamo lasciarle sole», dicono le ragazze del Genovesi Da Vinci. «È un gesto di sensibilità che è nato dalle ragazze, sollecitate dai docenti - dichiara la preside del Genovesi Da Vinci, Lea Celano - Le ragazze sono molto attive nella comunità. È stato un gesto doveroso per testimoniare la loro vicinanza alle donne iraniane. Non avere la possibilità di esprimersi come donne ed essere ingabbiate in costumi rigidi, per delle ragazze moderne è un fatto sentito e traumatico». Le ragazze hanno tagliato ognuna le proprie ciocche postando le foto sui social, coordinati dalla professoressa Daniela Giacomarro di italiano e latino. L'iniziativa segue di pochi giorni quella che ha visto il Genovesi Da Vinci impegnato nel ricordo di Melissa La Rocca, stroncata in classe a soli 16 anni nel 2019: consegnato il diploma post morte alla studentessa modello e donate borse di studio in sua memoria.