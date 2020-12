Un ragazzino, 12enne, è stato stroncato da un malore per strada. La tragedia è accaduta a Battipaglia oggi pomeriggio. I soccorritori dell'Humanitas per un'ora hanno tentato di rianimare il minorenne che è deceduto ed è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, che non hanno riscontrato ferite sul cadavere e ritengono che sia deceduto per cause naturali. Il minorenne aveva avvertito il malore a casa e con la madre era sceso per strada per attendere i soccorritori ma poi purtroppo è deceduto.

