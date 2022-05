Ragazzo picchiato da tre persone a Battipaglia: indagini dei carabinieri

E' avvolta dal mistero l'aggressione di un ragazzo, 19enne, avvenuta a Battipaglia a pochi passi dal municipio. Il giovanotto sarebbe stato aggredito da tre persone mentre era per strada ed ha riportato ferite guaribili in pochi giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri che sono a lavoro per ricostruire l'episodio e individuare gli aggressori del giovanotto. L'aggressione è avvenuta in pieno centro, in piazza Aldo Moro, ma al momento non sono stati individuati testimoni dell'episodio e le indagini sono difficili anche perchè gli investigatori non possono contare su filmati e video in cui sono immortalate le persone che hanno picchiato il giovane.

APPROFONDIMENTI MONZA Monza, 18enne accoltellato dopo una lite: colpito da un'auto... TERNI Francesco Latini, l'allenatore picchiato da un papà:... IL CORAGGIO Ciro, il rider accoltellato dal branco a Napoli: «Vogliono...