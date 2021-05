Cava de' Tirreni, ragazzo di 26 anni trovato sgozzato in casa della fidanzata

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire con certezza le cause del decesso di un 26enne, morto questa mattina a Cava de' Tirreni. Sul corpo del giovane, originario della frazione Dragonea di Vietri sul Mare, sono state riscontrate alla gola ferite provocate da un'arma da taglio. Il ragazzo, intorno alle 7, è stato soccorso nell'abitazione della fidanzata, in località San Giuseppe al Pozzo, ma è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

L'ipotesi privilegiata dagli investigatori è che si tratti di un suicidio ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi. La salma del 26enne, per il momento, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà valutare se disporre o meno l'autopsia.