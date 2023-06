Raid al cimitero di Cava de' Tirreni, ladri rubano fiori e arredi dalle tombe

Raid al cimitero di Cava de' Tirreni, rubati fuori, piante e arredi dalle tombe interne alla struttura comunale.

Diverse le segnalazioni giunte a chi gestisce il cimitero, così come alle forze dell'ordine, per un problema che pare presentarsi oramai da troppo tempo. In molti hanno chiesto, al fine di prevenire e impedire certi furti, anche l'installazione di una serie di telecamere di sorveglianza.

Oltre agli effetti personali lasciati sulle singole tombe, si sono registrati di recente anche furti di materiale di proprietà del cimitero comunale. Gli episodi sono al vaglio delle forze dell'ordine, così come le denunce sporte da diversi cittadini, che hanno constatato, una volta giunti al cimitero per fare visita ai propri cari, che quanto avevano posato in precedenza era stato rubato.

Un grosso numero di furti si era già registrato alla fine dello scorso anno, al quale erano poi seguite ulteriori segnalazioni nel corso del tempo.