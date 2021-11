Raid al distributore di snack, rubati cibo e soldi: 3 nocerini nei guai

Sono finiti a giudizio dinanzi al tribunale monocratico per accuse di furto aggravato tre giovani di Nocera Inferiore, protagonisti di un violento raid a bordo di una vettura all'interno di un autovolaggio a Castel San Giorgio, lungo via Ferrovia, puntato su un impianto di fornitura automatica di cibo e bevande. Era il 25 gennaio 2016: il terzetto a bordo di una Fiat Punto ruppe il bocchetto del distributore automatico nel piazzale, esposto alla pubblica fede, sfasciando la macchina con dentro i beni e portando via snack e bevande all'interno, insieme al denaro accumulato nel corso dei giorni.

Una sorta di raid vandalico, con l'obiettivo di rompere il cassone contenente la merce destinata alle pause, con offerta di prodotti confezionati, salatini e merendine, bibite e altro, con il denaro in cassa, per lo più in monete di vario taglio. Il distributore finì nel mirino dei tre, che forzarono il meccanismo e razziarono ogni bene, accumulando il bottino per poi sparire. L'attività investigativa rimise insieme i dettagli della scorribanda, procedendo ad un'informativa completa di immagini di videosorveglianza, con l'identificazione completa dei responsabili e la ricostruzione della dinamica. La Procura di Nocera Inferiore, dopo aver raccolto gli elementi sintetizzari dai carabinieri della stazione locale, aveva concluso l'attività investigativa iscrivendo i nomi dei tre nel registro degli indagati. Ora sono tutti imputati davanti al giudice monocratico, con il gestore dell'impianto di autolavaggio, dopo la denuncia, costitutoisi quale parte civile. Per i tre anche l'aggravante di aver agito su cose esposte alla pubblica fede, usando violenza sulle cose.