Giovedì 18 Aprile 2019, 06:55

Raid alla scuola. Presi a sassate i vetri della segreteria e degli archivi del plesso elementare di Ogliara. «Siamo inermi di fronte ad una escalation di azioni vandaliche che vedono colpita la sede di Ogliara in una zona di Salerno che ci vede in prima fila per contrastare la dispersione scolastica in area a rischio», afferma la preside Ida Lenza, alla guida del comprensivo collinare di Giovi e Ogliara.Nel mirino la segreteria e l’ufficio di presidenzacon un lancio di sassi molto serio che ha infranto diverse vetrate. E non è la prima volta. «Da inizio anno abbiamo avuto un altro lancio di sassi ma non era stato così grave come quest’ultimo», dice la preside. Rabbia e amarezza. Per riparare i vetri è stato richiesto l’intervento del Comune. Sono stati infranti i vetri della segreteria e dell’ufficio archivi. Alcuni vetri sono stati del tutto rotti. Ma non è il danno materiale a fare male. «Ci ferisce il fatto che siamo attaccati ancora una volta», ammette la Lenza. Un attacco. Solo così può definirsi il gesto vandalico consumato al plesso di Ogliara. Il simbolo della lotta alla dispersione scolastica, dell’impegno per il rispetto dell’ambiente e del coinvolgimento al territorio, viene ancora una volta sfregiato. Incendiati nelle scorse settimane i cassonetti della raccolta differenziata dinanzi alla scuola. Ora la distruzione dei vetri. Chi c’è dietro questi gesti? E perché? «Non lo sappiamo e siamo preoccupati, si faccia chiarezza al più presto, ho presentato denuncia perché non è la prima volta, anzi», dichiara la preside che ha presentato denuncia. Ed ora indaga la polizia.