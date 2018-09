Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:46

PAGANI - Gomme squarciate alle ruote delle automobili: residenti sul piede di guerra nel centro cittadino a Pagani. La richiesta è quella di maggiori controlli, insieme all'installazione di videocamere di sorveglianza. Il luogo interessato è via Cesarano. La zona sarebbe finita da tempo nel mirino di vandali. Si pensa a una banda di ragazzini. Diversi residenti hanno denunciato, infatti, di aver trovato gli pneumatici delle proprie auto squarciati. Il gruppo si muoverebbe di notte, anche nelle strade limitrofe. La scuola Manzoni, in tal senso, fu destinataria di più azioni vandaliche proprio per mano di un gruppo di minori. Armati di coltellini si divertirebbero a squarciare le gomme delle auto in sosta. Le zone interessate dai raid sono via Tramontano e via Barbazzano. Una storia che si ripeterebbe da diversi mesi.A via Cesarano gli ultimi episodi si sono registrati nella serata di lunedì. Il gruppo di giovanissimi è stato avvistato da più persone. Inutili le chiamate alle forze dell'ordine. Una volta sul posto, il gruppetto si era già dileguato. La richiesta è di maggiore videosorveglianza in zona, del tutto sprovvista rispetto ad altre zone limitrofe