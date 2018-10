Mercoledì 31 Ottobre 2018, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Furto in chiesa, rubati nove candelabri in ottone. Il blitz è avvenuto ieri pomeriggio a San Cosma e Damiano. I ladri sono entrati in azione dopo le 16, non appena il sagrestano ha aperto il santuario. Le telecamere esterne e interne della chiesa non funzionano. Quelle comunali potrebbero aiutare gli investigatori. Per ora si brancola nel buio. Più del danno che non è grave, preoccupa la spudoratezza dei ladri. I malviventi hanno agito, forse, mentre il coro effettuava le prove. I nodi da sciogliere sono ancora molti, i punti da chiarire verranno ora precisati dagli investigatori. «Ho presentato una denuncia ai carabinieri - spiega il rettore del santuario, padre Angelo Di Vita (nella foto) - il furto è avvenuto con destrezza, i ladri si sono infilati in chiesa di soppiatto e hanno rubato i candelabri in ottone. Non ci sono segni di effrazione o danni alle porte. Chi ha agito ha aspettato che la chiesa venisse aperta». È probabile che i ladri siano ebolitani, che conoscano bene le abitudini di chi frequenta e gestisce la chiesa sulla collina.