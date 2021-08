Raid al cimitero a Salerno, la denuncia: «Profanate alcune tombe»

«Le tombe del cimitero di Salerno sono state nuovamente profanate». È quanto fa sapere l'associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori in una lettera aperta indirizzata al direttore dell'ufficio Servizi cimiteriali del Comune di Salerno e, per conoscenza, al prefetto di Salerno.



«Questa la scoperta per diversi cittadini salernitani che, nella giornata di ieri, si sono recati al cimitero di Salerno, trovando le sepolture dei propri cari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati