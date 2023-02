Raid contro extracomunitari, 42enne pestato ed investito. È in fin di vita

È stato ridotto in fin di vita un 42 enne di origini nordafricane. Raggiunto da tre persone, pestato e poi investito. È caccia agli aggressori. Nella stessa notte altri giovani extracomunitari aggrediti in strada.

Orrore a San Valentino Torio per episodi di violenza che sembrano proprio essere collegati. È accaduto nella notte di sabato, e sull’episodio vi è il massimo riserbo. Indagini serrate dei carabinieri, acquisite anche le immagini di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza.

Il 42 enne aggredito in via Annunziata è stato trasportato all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, poi, trasferito per un delicato intervento chirurgico. È ora in rianimazione in condizioni disperate. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, lanciando l’allarme a Prefetto e Questore, chiedendo al Governo più uomini e mezzi per il controllo. “Condanniamo qualsiasi episodio di violenza perpetrato ai danni di chiunque ed offriamo come sempre la massima collaborazione alle forze dell' ordine per individuare chi, in maniera violenza e senza scrupoli, ha ridotto in fin di vita una persona. Invitiamo chiunque sapesse qualcosa in merito all' accaduto a testimoniare presso le autorità competenti al fine di individuare chi si è macchiato di questo vile episodio. Invitiamo il Prefetto, il Questore, il Governo Nazionale che è responsabile della pubblica sicurezza, a rafforzare gli organici di polizia presenti sui territori che sono lasciati in balia di balordi e criminali soprattutto durante la notte. I Comuni non hanno personale per controllare in notturna strade e piazze e dunque, visto che molti si riempiono la bocca affermando di tenere alla sicurezza dei territori. La sicurezza pubblica tocca, prima di tutto, al Ministero degli Interni. Gli organici delle Forze dell' Ordine attualmente sono allo stremo e non riescono a garantire tutti i servizi necessari per il controllo capillare del territorio.