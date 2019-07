Mercoledì 3 Luglio 2019, 09:02

PAGANI. Ci sarebbero stati vecchi rancori dietro gli spari costati l'arresto giorni fa ai fratelli Walter e Fabrizio Nacchia, di 35 e 40 anni, finiti sotto accusa in concorso per l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco nei confronti di A.M. , venerdì scorso, persona già nota per diversi precedenti alle forze dell'ordine. Il raid, evoluzione di uno screzio tra le parti, susseguito in più riprese e peggiorato nel tempo, si era registrato nella zona delle palazzine a Pagani. Secondo la versione dei due, interrogati giorni fa dal gip nella notte tra giovedì e venerdì, assistiti dal proprio avvocato Bonaventura Carrara, tutto sarebbe nato da vecchi rancori mai definiti nel tempo. Le parti si erano incrociate in strada, in via Torre a Pagani.A dire dei due fratelli, la vittima si sarebbe fatta avanti con fare minaccioso, spingendo uno dei due a rispondere con la pistola «al solo scopo intimidatorio». La dinamica della sparatoria era stata poi ricostruita nelle ore successive dai carabinieri della tenenza di Pagani, concluse con l'arresto in flagranza dei due fratelli.Alle accuse formulate di tentato omicidio e detenzione di arma, i due indagati hanno spiegato al giudice le continue provocazioni della vittima, con l'ennesimo litigio culminato poi nell'episodio di fuoco. Il gip, al termine dell'interrogatorio, ha liberato Fabrizio Nacchia, non convalidando l'arresto per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza, e confermando invece invece la misura in carcere per Walter. La difesa è pronta ora a fare ricorso al tribunale del Riesame.