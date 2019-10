Un ultrà del Catania, Andrea Alonzo, 27 anni, che durante la trasferta con un centinaio di tifosi a Terni ha rubato merce da un autogrill del Salernitano, colpendo con una testata, schiaffi e pugni il direttore dell'attività, è stato arrestato dalla Digos della Questura etnea in flagranza differita per rapina impropria aggravata. L'aggressione è avvenuta il 6 ottobre scorso in un'area di servizio dell'A2 del Mediterraneo mentre i tifosi rosso-azzurri si recavano ad assistere alla gara Ternana-Catania, valevole per il campionato di Serie C, girone C. L'arresto è stato eseguito dalla polizia di Stato a a Catania l'indomani dopo la visione dei filmati ed agli accertamenti eseguiti da personale Digos di Catania, Salerno e Terni. L'uomo è stato denunciato anche per possesso di crack. Nei suoi confronti il Questore di Catania, Mario Della Cioppa, emetterà un Daspo, un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA