Raid nel Salernitano, dati alle fiamme 4 camion per la raccolta rifiuti

Venerdì 14 Settembre 2018, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 08:50

Intorno alle 4 di questa mattina un incendio ha distrutto quattro mezzi della Nettezza Urbana a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, nel deposito di via Nocelleto già colpito, il 15 maggio scorso, da un attentato che distrusse 13 autocarri e mise a rischio la staticità dell’intera struttura.Sul posto i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, quelli della stazione di Castel Giorgio e i vigili del fuoco, insieme al sindaco Paola Lanzara e all’assessore Giovanni De Caro. L’incendio è stato innescato lanciando sui mezzi, dall’esterno del muro di cinta, qualcosa di infiammabile. I mezzi andati distrutti sono tre autocompattatori di proprietà della ditta privata che sta effettuando il servizio, un autocompattatore e una Ape Car di proprietà del Comune.«Sono tornati a colpirci - spiega la Lanzara - dopo che a maggio avevamo dimostrato che quell’attentato non ci aveva intimorito, ma ci aveva spinto invece con maggiore convinzione, ad andare avanti con l’espletamento della gara definitiva per l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, per abbandonare un sistema delle proroghe che non ci convince. Andremo avanti per la nostra strada».