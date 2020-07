Un raid con di mazze di legno a Roccapiemonte rischia di far finire a processo almeno dodici persone, tutti molto giovani. È quanto contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Nocera Inferiore, per un episodio che risale al 22 ottobre scorso. Un raid violento e inaspettato, che costò il ferimento di un ragazzo di 18 anni, figlio di un agente di polizia, che si trovava lì per caso insieme ad un amico. E che nulla aveva a che vedere con quel gruppo. L’accusa mossa dal pm è di devastazione in concorso. Gli indagati, quasi tutti originari delle due Nocera, tra i 20 e i 21 anni, compariranno dinanzi al gip per l’udienza preliminare dopo l’estate. Nella «banda» ci sono anche ulteriori cinque ragazzi, di età minore, per i quali sarà il tribunale competente di Salerno a valutare le loro condotte. Stando alle accuse dell’organo inquirente, il gruppo arrivò a piazza Zanardelli, a Roccapiemonte, intorno alle 22. In molti avevano il volto coperto da cappuccio e passamontagna. Trascorsero pochi minuti quando molti degli indagati cominciarono a colpire tutte le auto che erano in sosta. Saranno sei quelle danneggiate, al termine del raid. L’aggressività di quei ragazzi fu tale che molte delle persone che erano in strada, in quel momento, scapparono in più direzioni, rifugiandosi in qualche bar o altrove. Molti dei coinvolti stringevano in pugno mazze e bastoni. Dopo aver colpito diversi veicoli, si diressero verso un noto bar, dove all’esterno erano presenti donne e bambini. Fu un ragazzino di 18 anni ad essere aggredito, che si trovava in compagnia di un amico a passeggiare. Fu picchiato da alcuni degli indagati, rimediando contusioni guaribili in otto giorni. La maggior parte delle ferite furono riscontrate alla testa. © RIPRODUZIONE RISERVATA