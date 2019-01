Venerdì 4 Gennaio 2019, 06:40

SAN VALENTINO TORIO - Vandali alla scuola materna, forte la condanna del sindaco. «Li individueremo e pagheranno tutti i danni». Durissima la reazione del primo cittadino di San Valentino Torio, Michele Strianese, che è anche Presidente della Provincia di Salerno, dinanzi all’ennesimo raid in una struttura pubblica. Le telecamere di videosorveglianza hanno già restituito immagini utili per le indagini che incastrerebbero i responsabili. Sarebbero dei giovanissimi che agiscono in gruppo, di notte, danneggiando gli arredi ed il materiale didattico. A cadere nel mirino dei vandali è la scuola materna di Via Curti. Ad agire sarebbe sempre la stessa gang. Lo dicono le forze dell’ordine che hanno passato al setaccio tutti i fotogrammi restituiti dalle videocamere posizionate proprio per incastrare i responsabili. «Pagheranno quanto distrutto e rubato - ha tuonato il sindaco - di tasca propria, o con quella dei loro genitori. Si tratta di episodi incresciosi che condanniamo fermamente come comunità, atti inaccettabili. Questi danni non possono pesare sulla comunità. Invito i cittadini a denunciare, noi istituzioni ci siamo e le forze dell’ordine lavorano senza sosta».