Raid vandalico a Pontecagnano. Mercoledì sera è stato sfasciato il finestrino dell’auto di Valerio Calabrese, collaboratore di Michele Buonomo candidato del Partito Democratico al Consiglio Regionale. Nell’auto in bella vista c’erano le scatole contenenti volantini e materiale elettorale di Buonomo. Il veicolo di Calabrese, attivista di Legambiente e direttore del Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi, è stato danneggiato mentre Buonomo stava partecipando, a pochi metri dall’auto, ad un incontro elettorale. Un gruppo di balordi ha notato il materiale elettorale riguardante Buonomo e ha rotto il finestrino dell’auto di Calabrese causando ingenti danni. A comunicare la spiacevole notizia è stato Valerio Calabrese sui social. «A poche decine di metri dal luogo in cui si stava svolgendo un bell’incontro elettorale col candidato Michele Buonomo – ha affermato Calabrese - qualche simpatica canaglia ha vandalizzato un’auto del nostro gruppo, la mia, nella quale era in bella mostra il materiale elettorale di Michele Buonomo. Nemmeno hanno tentato di aprirla, semplicemente un finestrino distrutto a mo’ di avvertimento. Certo, chi voleva intimidirci ha miseramente fallito. Alla prepotenza continueremo sempre a rispondere con il sorriso». L’episodio è stato segnalato alla polizia municipale di Pontecagnano. © RIPRODUZIONE RISERVATA