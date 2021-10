Pagani, ladri di tombini nei pressi dello stadio

PAGANI. Atti vandalici a Pagani nei pressi dello stadio "Marcello Torre". E' solo uno degli ultimi episodi che si è verificato nel comune dell'Agro nocerino, diverse settimane fa. Prima era stata la volta di piazza Sant’Alfonso, ora lo stadio. Giorni fa, la scoperta dei manufatti trafugati dal piazzale dello stadio. Si tratta dei tombini della pubblica illuminazione. I cavi sono stati lasciati scoperti, creando così una situazione di pericolo per i pedoni. Il sindaco ha richiamato i suoi concittadini ad avere un po' di amor patrio. «Cari amici, concittadini, ricordiamoci di difenderla sempre la nostra Pagani. Il sindaco ha inoltre chiesto a tutti di «segnalare e aiutare le forze dell’ordine». «Aiutiamoci, non diciamo solamente è colpa del sindaco. Lì ci sono fili scoperti che fanno saltare quel poco che resta di una illuminazione pubblica vetusta», ha rimarcato. L’amministrazione comunale, attraverso la Sam e la polizia municipale, ha fatto transennare l’area, «cercando di segnalare i pericoli per i passanti». Sul caso è stata aperta anche un’inchiesta. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire agli autori del furto. Tuttavia, vengono segnalati nuovi problemi anche da piazza Sant’Alfonso. La principale piazza della città in alcune ore della giornata sembra terra di nessuno. Ci sono ragazzini, per la maggior parte, che ancora si divertono a lanciare le pietre sistemate nella vasca per il riadeguamento funzionale della fontana di sant’Alfonso. Il fenomeno ha caratterizzato tutto il mese di agosto, quando l’amministrazione comunale fece sistemare la fontana in occasione della festa. Qualche mese prima altri ragazzi avevano scritto sui muri perimetrali della basilica. L’altra sera, invece, una macchina era finita contro i dissuasori in cemento presenti in piazza, staccandone uno. Una situazione al limite