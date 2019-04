Giovedì 4 Aprile 2019, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Probabilmente lo avevano puntato. Avevano notato il suo orologio e lo hanno seguito aspettando il momento propizio per agire. Forse conoscevano anche l’identità della vittima individuata. Dettagli importanti sui quali ora stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del tenente Bartolo Taglietti, impegnati nel dare una identità ai due balordi che qualche giorno fa hanno scippato il Rolex all’imprenditore Elio Rainone.Rainone si stava ritirando a casa, nel vecchio palazzo delle Poste ristrutturato proprio dalla sua famiglia, quando è stato vittima dello scippo. Stava attendendo che il cancello si aprisse quando, all’improvviso, si è avvicinata al portone una moto. A bordo due uomini con il volto travisato con dei caschi. Uno di loro è sceso, si è avvicinato alla vittima e gli ha strappato con violenza il prestigioso orologio dal polso. Tutto è accaduto in una manciata di secondi: neanche il tempo, per l’imprenditore, di rendersi conto che quell’uomo si era avvicinato a lui che si è sentito strattonare il polso. Lo scippatore è poi risalito sulla moto velocemente e insieme al suo complice è fuggito via facendo perdere le proprie tracce mentre la vittima, appena si è resa conto di ciò che è accaduto, è andata dai carabinieri a presentare denuncia.