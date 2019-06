Mercoledì 19 Giugno 2019, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 15:51

Vacanza tra Capri e la Costiera Amalfitana per il difensore del Real Madrid, Raphael Varane, che in compagnia della moglie Camille Tytgat si sta regalando il meritato riposo dopo la stagione con i “blancos”. Il calciatore è stato paparazzato al largo della Costiera Amalfitana dove è giunto a bordo di uno yacht partito da Sorrento.Il difensore del Real è stato immortalato mentre si preparava a scendere in mare a bordo di una moto d'acqua con la quale ha visitato gli anfratti della costa compresa tra Positano e Punta Campanella.Il calciatore di origini martinicane, difensore del Real Madrid e della nazionale francese con cui si è laureato campione del mondo nel 2018, non è l'unico sportivo in vacanza sulla Costiera Amalfitana. Qualche giorno fa ha fatto tappa nello specchio di mare tra Capri e la Costiera anche Graziano Pellè, attaccante dello Shandong Luneng.