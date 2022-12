Succede tutto in tre minuti in una strada, via Fani, che da anonima via del quartiere Trionfale diventa luogo simbolo della storia del nostro Paese perché teatro del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta. Qui si trova a passare uno studente di matematica di 19 anni. Il cielo è coperto, fa freddo: lui aspetta l'autobus alla fermata, deve andare all'università per sostenere un esame di algebra per cui non si sente affatto preparato.

Ha notato alcune macchine parcheggiate in modo inconsueto, soprattutto una Fiat 132 blu ferma contromano sul lato sinistra di via Stresa. Guarda l'orologio: sono le 9.02 del 16 marzo 1978. «Ciò che accade alle 9.02 del 16 marzo 1978 continua ad accadere. Accade però nel reame dell'incantesimo. E quindi che sia circoscritto in un'ora e una data, per lo studente di matematica ha ben poca importanza. Perché dentro ad un incantesimo il tempo non esiste allo stesso modo in cui lo intendiamo fuori dall'incantesimo». Ciò che succede in questa fatidica giornata di 44 anni fa, è al centro del libro di Andrea Pomella, “Il dio disarmato”, edizioni Einaudi. Un romanzo che consegna ai lettori un Aldo Moro molto intimo, familiare, privato, nelle sue otto ore di vita che precedono il sequestro.

«L'idea del libro racconta Pomella - è venuta da una lunga frequentazione con gli argomenti legati al caso Moro e dal fatto che abito a pochi a pochi chilometri da via Fani. Andavo lì spesso e cercavo di penetrare cose che non sono visibili, a parte la lapide non c'è altro. La sfida con me stesso è stata di raccontare un fatto di tre minuti, dilatare il tempo, entrare nelle sue pieghe, per cercare di restituire non una verità storica che non spetta a me restituire ma agli storici e ai magistrati, ma una verità più umana».

Moro è seduto sul divanetto di casa in attesa che rientri il figlio Giovanni. Lo scrittore lo «pedina» nei gesti, nei ragionamenti, nelle abitudini, nelle piccole manie, nei riti quotidiani che precedono l'uscita di casa e l'incontro con il destino in via Fani. Va a letto ma non dorme molto, si sveglia, sceglie l'abito, si rade, parla con sua moglie, scherza con il nipotino, fa colazione, scambia le ultime parole con sua figlia, prende le tre borse ed esce. Poi la scena del rapimento: «All'inizio c'è uno stridio di gomme sull'asfalto, un urto nell'aria, il suono di un clacson, e subito dopo quello che sembra il concerto di un martello pneumatico, una punta d'acciaio che batte su una superficie inscalfibile» scrive Pomella. Sono proprio quei tre minuti terribili in via Fani ad essere continuamente riavvolti, come una macchina del tempo che va avanti ed indietro.

«Il libro ha due piani di narrazione spiega l'autore il primo racconta le ultime ore di libertà di Moro narrate come un romanzo perché il mio intento è proprio questo, scrivere un romanzo e non un saggio. Il secondo piano è ricostruire l'assalto di via Fani, una scena osservata e ripetuta da punti di vista diversi. Ho fatto riferimento in qualche modo al realismo traumatico di Andy Warhol che negli anni Sessanta ha riprodotto in serie immagini di incidenti stradali. Per trafiggere la realtà l'unica pratica possibile è la ripetizione». Una vicenda quella del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, rilanciata di recente dalla serie tv Esterno notte di Marco Bellocchio andata in onda su Rai uno.

«Ho visto la serie tv, è stato un lavoro ambizioso, del resto Bellocchio è un maestro prosegue lo scrittore Mi sono imbattuto nella troupe durante uno dei miei sopralluoghi in via Fani. Ad un certo punto ho notato delle macchine anni Settanta, ho pensato di essere talmente ossessionato dalla storia che volevo raccontare, da avere le allucinazioni. Molti mi hanno chiesto perché un libro su Moro. È vero, ci sono state migliaia di pubblicazioni ma ho capito che c'era un assenza di letteratura per cui ho deciso di scrivere un romanzo. Il titolo del libro è un ossimoro. È l'idea di un uomo di potere colto nella sua nudità, disarmato di fronte ai brigatisti armati». Del libro si parlerà oggi alle 18.45, al complesso di San Michele, nell'ambito degli incontri Fuorifestival di Salerno Letteratura. Insieme all'autore, ci sarà Marco Toriello, responsabile della redazione de Il Mattino di Salerno.