Rapina ad un distributore di benzina a Sarno, caccia a due banditi

SARNO. La Procura di Nocera Inferiore sta indagando su una rapina commessa diversi giorni fa a piazza Lago a Sarno. Ad agire sarebbero state due persone, in sella ad uno scooter nei pressi di un distributore di benzina. Uno dei due malviventi, a volto coperto da casco integrale, è riuscito a portare via dietro minaccia di una pistola diverse centinaia di euro dalle mani di un dipendente. Al quale aveva puntato l'arma alla testa. Sempre giorni fa, invece, in piena notte, tre persone avevano provato a forzare l'ingresso di un'attività commerciale di pasticceria a Sarno. I tre sono stati messi in fuga dai proprietari, svegliati nel cuore della notte dai rumori uditi dal piano superiore, che confina con l'attività. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato. La rapina è al centro invece di un'attività investigativa, che potrebbe essere collegata a quanto avvenuto nel comune vicino di Pagani, meno di un mese fa, quando sempre un distributore di benzina fu preda di malviventi per due volte, nel giro di sole 24 ore. Anche in quel caso, si trattò di due rapine. Ora le indagini per capire se i colpi siano collegati o siano stati consumati dalle stesse persone.