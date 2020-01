Un commerciante cinese di 25 anni deve la vita alla borchia della cintura dei suoi pantaloni. Il proiettile esploso dalla pistola di un rapinatore è stato rallentato e deviato dall'ornamento in acciaio della cinta. E' successo in serata a Nocera Inferiore in via Giambattista Vico. Nel negozio, gestito dalla famiglia del giovane, ha fatto irruzione un bandito armato di pistola e con il volto coperto da un casco. Ha chiesto l'incasso. Al doppio diniego del negoziante ha sparato. In soccorso del 25enne è arrivato il padre che era in un'altra zona dell'emporio. Ha affrontato il bandito con un coltello ma è stato colpito alla testa dal calcio della pistola. Il rapinatore si è dato alla fuga, in strada lo attendeva un complice con una motocicletta. A dare l'allarme è stata la mamma del giovane commerciante che si trovava nel retrobottega. Sul posto i carabinieri che hanno visionato le immagini delle tante telecamere disseminate nel negozio. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Umberto I dove è stato sottoposto ad esami radiologici all'inguine per verificare dove si era conficcato il proiettile. E' stato poi operato. Non corre pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA