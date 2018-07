Domenica 15 Luglio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 14 Luglio, 23:24

SCAFATI - Rapina a mano armata ai danni dell’American bar, in via Lo Porto, nella notte di giovedì scorso. Tre malviventi fanno irruzione nella caffetteria, minacciano e portano via un corposo bottino, circa 1500 euro. I rapinatori erano a bordo di un’auto; potrebbero aver utilizzato la Statale del Vesuvio, il cui imbocco è proprio in prossimità del bar, per scappare via. E forse anche per raggiungere via Lo Porto, dove hanno agito indisturbati, favoriti dalla poca illuminazione della zona. Il piano criminale è scattato poco dopo l’una. I tre complici avevano tutti i volti coperti, uno di loro era armato di una pistola.È stata un’azione abbastanza rapida. La banda armata è entrata nella caffetteria e ha seminato il panico, minacciando i presenti e costringendo il gestore ad aprire il registratore di cassa e a consegnare i soldi. Intascato il bottino, i tre sono usciti velocemente dalla caffetteria per poi raggiungere l’auto parcheggiata poco distante e scappare. Quando in via Lo Porto sono giunti i carabinieri della locale tenenza, che nel frattempo erano impegnati in ben tre incidenti stradali avvenuti tra via Nuova San Marzano e via Alcide De Gasperi, i rapinatori erano già lontani.