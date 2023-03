Due rapine in ventio minuti. È accaudto ieri sera a Pastena e a Torrione. Portati via complessivamente quasi 700 euro. Su quanto acacduto indagano i carabinieri della compagnia Salerno agli ordini del maggiore Antonio Corvino e del capitano Manlio Malaspina. In entrami i casi il rapinatore ha agito davanti ai clienti dei due esercizi: era armato di pistola.