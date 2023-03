L’unica alternativa possibile; riprendere a lavorare, per accontentare i clienti e non interrompere i servizi. Ma il colpo messo a segno ieri pomeriggio da un rapinatore armato di coltello, in un negozio in via Madonna di Fatima, ha fatto ripiombare Pastena nella paura. Cospicui anche il bottino: tremila euro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia Salerno agli ordini del maggiore Antonio Corvino e del capitano Manlio Malaspina. Sono stati proprio i militari dell’Arma a sentire i testimoni, la persona che era alla cassa ed anche alcuni clienti. Quindi ad acquisire le immagini delle telecamere interne e di quelle di strada che avrebbero ripreso il giovane uomo mentre, con la minaccia di usare il coltello, si faceva consegnare il denaro per poi fuggire via. I carabinieri hanno subito provato a seguire le sue tracce partendo proprio dalla descrizione fornita da chi in quell’uomo si era imbattuto e dalla direzione presa nella fuga. Proprio mentre cercava di guadagnare la via della salvezza l’uomo ha lasciato andare il coltello (bisogna capire se gli sia caduto dalle mani o se sia stato lasciato appositamente) che è stato subito recuperato dagli investigatori. L’arma, recuperata dagli investigatori, sarà ora analizzata dal reparto investigazioni scientifiche.

APPROFONDIMENTI Praiano, senso unico alternato sull Statale per un guasto alla condotta idrica Controlli ad Agropoli, 5 veicoli in più alla Polizia locale Salerno, mutui alti per 'acquisto della casa