Rapina armata in un supermercato di via Nicola Granati. In due,impugnando un coltello ed entrambi con il volto travisatio da un passamontagna, sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale intorno alle 20.20 ed hanno portato via l'incasso della giornata: settemila euro in contanti. Il bottino è stata prelevato, dietro minaccia, dalle casse e dall'ufficio del direttore del Sisa. Tanta paura,nessun ferito. Indagano i carabinieri della stazione Mercatello della compagnia Salerno agli ordini del maggiore Adriano Castellari. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato, © RIPRODUZIONE RISERVATA