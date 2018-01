Domenica 21 Gennaio 2018, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 10:35

Hanno scelto la domenica per mettere a segno una rapina al supermecato Sole 365 in via Napoli a Nocera Inferiore. Tre banditi, con il volto coperto e armati di pistole, questa mattina hanno fatto irruzione nel locale bloccando le casse e facendosi consegnare gli incassi. Sono fuggiti a bordo di un'auto che era all'esterno e guidata da un quarto complice. Il bottino sarebbe di oltre 30 mila euro. Indaga la polizia di Stato del locale commissariato.