Rapina, alla sede centrale della Bcc Buccino Comuni Cilentani in Via San Pio X, ad Agropoli: secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato, con parrucca, rossetto, occhialoni e tuta da sci, si è introdotto nell’istituto di credito, seminando il panico tra i clienti e i dipendenti presenti al momento dell’attacco, prendendo anche in ostaggio una persona prima di fuggire via con il bottino.