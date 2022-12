Rapina armata in farmacia: caccia al bandito solitario

Rapina armata nella serata di ieri alla Farmacia Salernitana di Torrione. Un bandito solitario è entrato e sotto minaccia di un'arma si è fatto consegnare l'incasso, ancora da quantificare. Per fortuna al momento non vi era molta gente all'interno del negozio. I carabinieri hanno acquisiti le immagini della videosorveglianza per individuare il rapinatore.