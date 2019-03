Martedì 26 Marzo 2019, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banditi in azione questa mattina alla Banca Popolare di Bari a Battipaglia. Verso le nove i malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'istituto di credito, in via Italia in pieno centro, e dopo aver minacciato i dipendenti probabilmente con una pistola si sono fatti consegnare circa 5.000 euro in contanti e sono fuggiti via. Sul posto si sono precipitate le volanti della polizia e gli agenti del commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, hanno avviato le indagini per individuare i rapinatori.