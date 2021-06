Rapina in un bar a Pagani, malviventi portano via soldi e sigarette

PAGANI. Hanno fatto irruzione all'interno del bar "La Biga", mercoledì sera, due malviventi a volto coperto, consumando una rapina in pochi minuti e portando via l'incasso e stecche di sigarette.

L'esecuzione del colpo, in parte filmata dalle videocamere di sorveglianza, ha allertato le autorità per l'emergenza criminalità sul territorio cittadino, con un nuovo episodio ad aggiungersi alla regolare sequenza di fatti criminali di tipo predatorio. Nel caso del bar non si tratta di un episodio isolato. Già in passato, l'esercizio commerciale era finito nel mirino di banditi, per più volte.

L'ultimo colpo, all'attenzione della tenenza dei carabinieri di Pagani, si è consumato con due soggetti non ancora identificati, entrati in azione a volto coperto che hanno portato via quasi 1500 euro di bottino, oltre ad un imprecisato quantitativo di sigarette. La coppia era armata. Solo due settimane fa, una stazione di servizio a Pagani era stata rapinata per ben due volte, nel giro di appena 24 ore, lungo via Tramontano. Le indagini dei carabinieri della tenenza mirano ora ad identificare anche i due rapinatori, che hanno colpito due giorni fa in via De Gasperi.