Rapina a Battipaglia: la vittima è la moglie di un consigliere

Donna rapinata a Battipaglia. Nel mirino del bandito è finita una donna, 49enne farmacista, moglie del consigliere comunale Luigi D'Acampora e capogruppo del Pd, che è stata minacciata con un coltello dal rapinatore che l'ha strattonata. La donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite. L'episodio è accaduto in via Plava, poco lontano dalla stazione ferroviaria, dove nelle ultime settimane sono avvenute altre rapine ai danni di donne. Nel frattempo la polizia ha avviato le indagini per rintracciare il malvivente che è fuggito con la borsa della donna.