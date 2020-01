© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe stato il casco a tradirlo. Un casco integrale, non comune, impreziosito da alcune particolari applicazioni, e determinanti per la sua identificazione. M.C., 37 anni, di Pagani , secondo gli investigatori, indossava quel casco il 30 dicembre scorso, quando, in via Sorvello, insieme ad un complice,L’altro ieri pomeriggio l’uomo, pluripregiudicato, con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri della locale tenenza che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal gip del tribunale di Nocera Inferiore Giovanni Pipola. Il provvedimento, richiesto dal pm Roberto Lenza, è scaturito da una breve ma intensa attività investigativa condotta dai militari del reparto di via De Gasperi, che in poche settimane sono riusciti a raccogliere indizi significativi a carico del 37enne paganese.Già qualche giorno dopo la rapina, i carabinieri del tenente Cannatelli avevano associato un nome ed un volto a quel malvivente che in sella ad uno scooter aveva messo a segno la rapina in via Sorvello, con la complicità di un altro individuo, in via di identificazione. Era il 30 dicembre dello scorso anno. Circa un mese fa. I due presero di mira un commerciante, titolare di uno stand al mercato ortofrutticolo di Sant’Egidio del Monte Albino. La vittima era appena uscita di casa e stava per mettersi in macchina quando è stato avvicinato dai due sconosciuti, a bordo dello scooter. I malfattori avevano entrambi i volti coperti da caschi., costringendolo a consegnare un telefono cellulare e tutti i soldi che aveva con sé, circa 14mila euro, l’incasso del giorno precedente che la vittima avrebbe portato in banca di lì a poco. La denuncia ai carabinieri da parte del commerciante fece scattare subito l’attività investigativa.