Rapina centro scommesse, bandito in mascherina porta via 2mila euro

Rapinato un centro scommesse a Sarno, Sull'episodio, così come su una serie di furti, indagata la Polizia del commissariato di Stato. Il colpo si è consumato in piazza Lago, lo scorso weekend. Un uomo, armato di pistola e a volto coperto da una mascherina, si è introdotto nel centro facendosi consegnare l'incasso presente in quel momento. Si tratterebbe di un paio di migliaia di euro.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza, sia interne all'esercizio commerciale che esterne, per raccogliere elementi utili all'identificazione del bandito. L'allarme criminalità nell'Agro nocerino resta alto, in ragione di una serie di furti commessi tra le due città di Nocera Inferiore e Superiore, insieme a due rapine, di cui una fallita, consumata a Nocera e fallita a Pagani sempre durante lo scorso week end. Diversi amministratori hanno già richiesto un maggiore impiego di forze e di controlli, già da tempo, lungo le aree più sensibili.