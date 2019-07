CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Luglio 2019, 12:00

«Non mi sono spaventato...ho soltanto pensato di dargli ciò che mi aveva chiesto per farlo andare via». Antonio Ciriello gestisce il tabacchino in piazza Portanova. Nonostante un rapinatore ieri mattina gli abbia puntato un pistola al volto e lo abbia minacciato per portargli via l'incasso, nel pomeriggio è tornato a lavoro. Come sempre. Sorride ai clienti che entrano per portargli solidarietà ma ammette che «in tanti anni che ho lavorato in banca non mi è accaduto mai nulla del genere».Il colpo è stato messo a segno in un orario di punta, alle 12.18. L'ora è certa perché Ciriello, che gestisce il negozio con i suoi figli, ha un sistema di videosorveglianza interno che ha ripreso tutto. Filmati che ora sono già nella mani della polizia (sezione Volanti e Squadra Mobile) che stanno cercando di identificare il giovane.