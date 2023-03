Salerno, due colpi in venti minuti: arrestato il rapinatore di Pastena

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Salerno hanno arrestato in flagranza di reato un giovane, Giovanni Fenio, accusato di due rapine aggravate, commesse con l'uso di una pistola, nel giro di venti minuti. I fatti si sono verificati venerdì scorso, nel quartiere Pastena. L'uomo ha fatto irruzione prima in una ricevitoria, portando via 180 euro; pochi minuti dopo si è introdotto nella pasticceria Bella Napoli, in via Madonna di Fatima, prelevando 500 euro. Le indagini dei carabinieri hanno consentito d'individuare il responsabile già nelle ore immediatamente successive ai fatti.

L’uomo, armato di una pistola vera, era vestito con pantalone e giubbotto scuro, un cappellino di lana e una sciarpa - sempre nera - per travisare il volto. Travisarlo, però, maldestramente. Le immagini, difatti, lo ritraggono nei due esercizi commerciali ma, quando ha agito nella ricevitoria, la sciarpa si è ammorbidita, è scivolata sul collo ed ha consentito alla cassiera e alle telecamere di vedere il suo volto. L’uomo sarebbe un cane sciolto, non legato ad alcun gruppo criminale della zona. Ma una persona che, in quella parte della città, era diventato il terrore dei negozianti. Un volto, per così dire, diventato familiare.