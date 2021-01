SAN MARZANO SUL SARNO. Rapinò una donna di nazionalità cinese, approfittando del fatto che la vittima fosse da sola al'interno di una sala per slot machine, ubicata in un bar. E' stato condannato a 3 anni e 4 mesi A.C. , 37enne di Pagani e originario di Nocera Inferiore, con l'accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono al 22 settembre scorso, con l'uomo che entrò dentro al bar "La rotonda", notando la donna in una saletta isolata dove giocava alle slot machine. A quel punto aggredì la vittima, dopo aver constatato di essere da solo, sottraendole la borsa con dentro denaro contante per 2000 euro, insieme ai documenti. L'uomo non aveva armi. La donna provò a resistere, cercando di opporre resistenza, ma non riuscì a salvare i suoi effetti personali perchè il 37enne cominciò a colpirla per guadagnarsi poi la fuga. All'imputato, difeso dall'avvocato Eduardo Sorrentino, era contestata l'aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa della vittima, appena uscita da una stanza isolata, in orario notturno, dopo l'una di notte. La sentenza è giunta con il rito abbreviato, dinanzi al gup, al termine dell'udienza preliminare. Le indagini furono condotte dai carabinieri della stazione di San Valentino Torio, che condussero all'identificazione dell'uomo e all'avvio di un procedimento giudiziario nei suoi riguardi. Ora la condanna in primo grado, verso la quale la difesa potrà appellarsi una volta che saranno depositate le motivazioni. Nel passato dell'imputato, diversi precedenti specifici, con la contestazione - per questo reato - della recidiva reiterata.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Ladri scatenati, svaligiata anche la casadel comandante di vigili... LA CAMORRA «Slot dei Casalesi, poche denunce: è la prova... IL CASO Sale bingo dei clan, suicida scagionato:la Dda aveva chiesto le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA