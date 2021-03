Rapina al dispensario farmaceutico: malvivente armato fugge con il bottino

Rapina a mano armata al dispensario farmaceutico di Pontecagnano. Un bandito con la pistola in pugno ha minaciato il farmacista e si è fatto consegnare l'incasso, circa 600 euro ed è fuggito via. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno acquisito un filmato in cui è immortalato il bandito con il volto travisato.

Commerciante rapinato e ferito in negozio Il fratello: "Colpite chi sta peggio di voi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA