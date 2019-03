Mercoledì 27 Marzo 2019, 10:31

Rapina a mano armata ieri sera sull'area di servizio Baronissi in direzione sud lungo la A2 del Mediterraneo. Tre persone armate con caschi protettivi a bordo di un Tmax Yamaha hanno messo in atto la rapina portando via circa 2.000 euro dal distributore di carburante. È stato anche minacciato un avventore che si è dato alla fuga ed ha dato l’allarme. Indagini in corso da parte della polizia stradale di Eboli.