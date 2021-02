Rapina, nel tardo pomeriggio, ai danni della farmacia comunale in via Petrillo a Salerno. Il malvivente, armato di pistola, ha fatto irruzione nell'attività intimando di consegnare il denaro che era in cassa: poche centinaia di euro ed è fuggito. Una fuga che, però, non è durata molto: scattato l'allarme, da parte di alcuni passanti che hanno notato la scena, sul luogo è giunta una pattuglia della sezione Volanti che si trovava in zona. I poliziotti si sono messi subito in cerca del malvivente ed ha fermato un uomo non lontano dalla farmacia. Ora sono in corso accertamenti per capire se il fermato sia o meno il rapinatore e se quest'ultimo abbia agito da solo oppure in compagnia di eventuali complici. I poliziotti hanno sentito le vittime della rapina anche per confrontare la loro testimonianza su particolari fisici del malvivente e l'uomo fermato che, intanto, è stato portato in Questura. Per fortuna per i proprietari della farmacia, oltre una grande paura, non ci sono state conseguenze fisiche nonostante il malvivente fosse armato anche di una spranga oltre che la pistola che è servita a minacciare i titolari della farmacia e fargli consegnare i soldi che erano in cassa.

