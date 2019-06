Domenica 16 Giugno 2019, 10:04

Rapina a mano armata martedì sera, in via Alcide De Gasperi, a Scafati. Sull'episodio stanno indagano i carabinieri della tenenza locale. L'attività commerciale colpita vende prodotti di profumeria. Ad agire sarebbe stata una sola persona, che una volta fatta irruzione nel locale, prima che questa chiudesse, ha puntato una pistola al volto del titolare, riuscendo a portare via 3000 euro in contanti. Il commerciante, dopo un momento iniziale di grande spavento, ha poi lanciato l'allarme, spiegando quanto accaduto alle forze dell'ordine e sporgendo contestualmente denuncia. Ma il rapinatore era già fuggito. Non è escluso che abbia potuto agire insieme ad un complice. I carabinieri, intanto, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per provare a raccogliere elementi per l'identificazione del bandito. L'episodio di qualche giorno fa riporta alle cronache il problema di sicurezza a Scafati, da tempo segnalato da cittadini e residenti agli organi competenti, specie per quanto concerne i furti in appartamento.