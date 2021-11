Rapina a mano armata a Battipaglia. Due rapinatori hanno fatto irruzione in un supermecato e con le pistole in pugno hanno minacciato le cassiere, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nei registratori di cassa e poi sono fuggiti via. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. I banditi hanno abbandonato per strada l'auto, un'utilitaria, con cui sono fuggiti dopo aver messo a segno la rapina.