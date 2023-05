Rapina a mano armata in una tabaccheria a Pontecagnano: indagini dei carabinieri

Rapina a mano armata ieri in un tabaccheria a Pontecagnano. Due malviventi con le pistole in pugno hanno fatto irruzione nella rivendita, in pieno centro, e hanno minacciato il gestore e due clienti che sono stati strattonati e poi hanno preso denaro, gratta e vinci e stecche di sigarette per l'ammontare di mille euro e sono fuggiti via.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Nelle scorse settimane un'altra rapina era stata messa a segno in un hotel in litoranea.