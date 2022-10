Rapina operatrice di centro accoglienza, extracomunitario allontanato dal tribunale

SARNO. Rapina in un centro di accoglienza, finisce in obbligo di dimora un extracomunitario, residente nel comune di Roscigno, a seguito di un'indagine condotta dalla polizia di Sarno. La misura è stata emessa dal tribunale di Nocera Inferiore, dopo la denuncia presentata dal personale di un centro di accoglienza di Sarno.

L'uomo aveva rapinato un'operatrice addetta alla distribuzione dei "pocket money", i sussidi che spettano ai rifugiati ospiti della struttura. Era il 5 agosto scorso, quando l'uomo pretese che gli venissero corrisposti i pocket relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio. In quel momento, venivano distribuiti i sussidi corrispondenti ai mesi di marzo e aprile.

Al rifiuto logico dell'operatrice, che non aveva disponibilità di quanto preteso, lo straniero dopo aver sfasciato alcuni arredi del centro, impugnò un lucchetto e lo usò come arma per impossessarsi di una somma di denaro. Poi fuggì a piedi, facendo perdere le sue tracce. L'operatrice fu soccorsa dal personale medico dell'ospedale di Sarno per una lieve forma di choc. Giorni fa, l'ordinanza applicata all'uomo, che fu trasferito all'epoca allo SPRAR di Roscigno, la struttura che ospita i richiedenti asilo.